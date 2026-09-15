Aranza Villalón vuela en el ciclismo y consigue tercer oro para Chile en los Juegos Suramericanos 2026

En una espectacular presentación, la chilena se impuso en la contrarreloj femenina al superar por más de 12 segundos a la paraguaya Agua Espínola.

Aranza Villalón tuvo una notable actuación este martes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, consiguiendo el tercer oro para el Team Chile al ganar en la contrarreloj del ciclismo femenino.

La atleta de 31 años completó la prueba con un tiempo de 47:35.04, superando por más de 12 segundos a la paraguaya Agua Espínola que obtuvo el bronce.

En la misma prueba, Catalina Soto terminó quinta a poco más de 27 segundos del bronce que fue para la argentina Delfina Dibella.

El triunfo de Villalón se sumó a las preseas doradas de Catalina Vidaurre en el MTB y Ángel Inostroza en eSports (Sim Racing).

La cosecha para la deleganción puede seguir aumentando en las próximas horas, donde se intentará igualar los 38 oros logrados en Asunción 2022.