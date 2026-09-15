Elche vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO partido de Lucas Cepeda en Liga de España

Elche de Lucas Cepeda busca su primer triunfo de la temporada ante el Real Madrid, rival al que recibe por la fecha 6° de LaLiga.

Elche de Lucas Cepeda desafía al Real Madrid en una nueva jornada de la liga española, partido que se juega este martes.

Los Ilicitanos han tenido un complejo arranque de temporada, sumando solamente dos puntos en sus primeros cinco encuentros.

La búsqueda de su primer triunfo en el torneo es nada menos que contra el Merengue, quienes están obligados a ganar para no perder terreno en la lucha por el título con el Barcelona.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Elche vs Real Madrid?

El partido de Elche ante Real Madrid será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá de manera online este duelo por la fecha 6° de LaLiga.

Hora del partido entre Elche y Real Madrid por la liga española

El duelo entre el elenco del chileno y La Casa Blanca inicia a las 16:30 horas de Chile, disputándose en el Estadio Manuel Martínez Valero.

El árbitro designado para este compromiso es Jesús Gil Manzano, juez muchísima experiencia a nivel local.