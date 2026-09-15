Ipswich Town vs Arsenal: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la EFL Cup

Ipswich Town recibe al Arsenal en una nueva instancia de la EFL Cup, partido que tiene presencia chilena con Marcelino Núñez.

Ipswich Town de Marcelino Núñez tiene un desafío de marca mayor este martes, chocando ante el Arsenal por una nueva ronda de la EFL Cup.

Los Tractor Boys reciben al actual campeón de la Premier League, donde el chileno espera sumar minutos tras perder terreno en los últimos encuentros.

Un buen antecedente es que el formado el formado en Universidad Católica viene de marcar un doblete en la fase anterior de este mismo torneo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Ipswich Town vs Arsenal?

El partido de Ipswich Town ante el Arsenal será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming Disney +.

Para poder ver este duelo, que se emite en el Plan Premium, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Ipswich Town y Arsenal por la EFL Cup

El encuentro del equipo de Marcelino Núñez contra los Gunners comienza a las 16:00 horas de Chile de este martes 15 de septiembre.

El escenario en esta ocasión es el Estadio Portmand Road, donde se esperan cerca de 30 mil hinchas.