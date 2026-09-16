Ex futbolista Ronald Koeman informó el fallecimiento de su esposa: La despidió con sentido mensaje

El estratega neerlandés realizó una emotiva publicación dedicada a Bartina Koeman, quien perdió la vida a los 65 años.

Ronald Koeman, histórico ex futbolista neerlandés y actual entrenador, informó este martes el fallecimiento de su esposa, Bartina Koeman.

La pareja del reconocido estratega murió a los 65 años producto de un cáncer de mama, el que se le diagnosticó en 2010.

De acuerdo con medios internacionales, una segunda recaída en 2023 comenzó a deteriorar su salud y generar gran preocupación en la familia, quienes la despidieron con emotivos mensajes.





El emotivo mensaje de Ronald Koeman a su esposa

La noticia fue dada a conocer por el propio Ronald Koeman en sus redes sociales, dedicándole sentidas palabras.

“Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi hermosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela”.

Esto fue acompañado con una tierna foto en blanco y negro tomados de la mano, publicación que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La pareja se casó en 1985 y tuvieron tres hijos: Tom, Debbie y Ronald Jr, este último futbolista profesional que juega como arquero y milita en el Telstar de Países Bajos.

Ronald Koeman tuvo una destacada carrera como jugador, dirigiendo su querida selección en la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

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