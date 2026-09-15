Radiografía a España, rival de Chile en Copa Davis: De un campeón en Santiago a la nueva figura de la ATP

El elenco hispano, finalista de la edición anterior, visitará el Court Central del Estadio Nacional para enfrentar al elenco de Nicolás Massú el 19 y 20 de septiembre.

Chile enfrentará a una potencia mundial el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre en la Copa Davis . El elenco nacional intentará dar el golpe y avanzar a la fase final donde solamente dirán presente los ocho mejores.

El equipo dirigido por Nicolás Massú chocará nada menos que con España, actual finalista del certamen, número 2° del ranking y que ha ganado la Ensaladera de Plata en seis ocasiones.

Los hispanos se presentarán en el Court Central del Estadio Nacional sin su máxima figura, Carlos Alcaraz (3°), quien hizo su regreso al circuito ATP durante el actual US Open luego de meses de inactividad debido a una lesión en la muñeca.

A pesar de esto, los europeos presentarán un equipo estelar, el cual estará liderado por la nueva figura Rafael Jódar (14°) y capitaneado por David Ferrer.





Radiografía a España: rival de Chile en Copa Davis

Rafael Jódar: El joven que el próximo 17 de septiembre cumplirá 20 años será la principal amenaza española tras la baja de Carlos Alcaraz. El nacido en Leganés es el actual 13° del mundo tras ascender más de 150 puestos en menos de nueve meses. Suma un título ATP esta temporada: Marrakech.

Daniel Mérida: De solamente 21 años, se ubica 39° en el ranking mundial y se perfila como el segundo singlista de los hispanos. Acumula un título ATP en el año (Umag) y al igual que Jódar, lo ganó en arcilla, misma superficie donde se jugará la serie ante Chile.

Jaume Munar: Junto a Pedro Martínez son los experimentados del equipo con 29 años. El nacido en Islas Baleares y 55° del orbe conoce al público chileno al participar en varias oportunidades del Chile Open.

Martín Landaluce: Otro joven, solo 20 años para el actual 65° del mundo que empezó el 2026 en el puesto 146° y donde lo más destacado de su temporada ha sido los cuartos de final en los Masters 1000 de Miami y Roma.

Pedro Martínez: Es el actual 148° de la ATP, aunque fue 36° en febrero de 2025. El valenciano tiene un título ATP en su carrera, el que ganó precisamente en Santiago en 2022 al imponerser en semifinales a Alejandro Tabilo y en la final al argentino Sebastián Báez.

David Ferrer – capitán: El ex 3° del planeta y ganador de 27 títulos ATP. Es el capitán de España desde finales de 2022, ganando 8 eliminatorias y perdiendo otras cuatro, incluida la final de la Davis del año pasado ante Italia. Además, “Ferru” es un viejo conocido de Nicolás Massú, con quien coincidió en el circuito ATP y que enfrentó en tres oportunidades con dos triunfos para el español.