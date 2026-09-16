La fuerte reflexión de Manuel Pellegrini tras críticas políticas a jugador del Betis: “El fútbol une”

El Ingeniero respaldó con un contundente mensaje a Abde Ezzalzouli, futbolista del cuadro Heliopolitano que fue cuestionado por un mensaje sobre Ceuta.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, abordó las críticas que sufrió el futbolista Abde Ezzalzouli por manifestar su apoyo a Ceuta, ciudad española que vive una crisis migratoria.

El delantero marroquí lució una polera el pasado fin de semana en respaldo a la localidad, siendo duramente cuestionado por una comunidad en su país de origen que lo trató de “traidor”.

Consultado por esta situación, el Ingeniero reconoció: “He hablado con él, así como hablo con todos los jugadores. Es un tema que no es fácil, pero él ha dado una respuesta muy importante”.





Manuel Pellegrini entre su respaldo a Abde

En conferencia de prensa, el estratega chileno lanzó: “Voy a dar mi opinión, que la tengo no solamente por estas circunstancias, sino que por lo que es el fútbol y lo que es la política”.

“El fútbol es un elemento de unión. A mí no me interesa si yo soy hincha de un equipo, no me interesa si el de al lado es comunista o es de derecha, a nadie le importa, son todos de un mismo equipo”, agregó.

Pellegrini apoyó a Abde y remarcó que “el fútbol no debe ser nunca motivo de desunión, sino de unión tanto a nivel de clubes regionalmente en cada país como a nivel de selecciones. No sé al lado sus pensamientos políticos”.

“La política divide, el fútbol une. Creo que hay que intentar separar. Las cosas políticas que las analicen los políticos. Los deportistas que sigan uniendo a todos los países”, añadió.