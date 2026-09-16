Ideal para homenajearlo: El llamativo partido de despedida que tendrá Lionel Messi en Argentina

El ídolo, que anunció su retiro de la escuadra trasandina, vestirá por última vez la camiseta de La Albiceleste frente a un rival con muy pocos pergaminos.

Lionel Messi fue la gran sorpresa en la nómina de Argentina para los amistosos de septiembre y octubre, apareciendo en la lista a semanas de anunciar su retiro de la selección.

Si bien la propia Pulga confirmó que no continuará en el proceso de La Albiceleste, el ídolo aceptó un último baile y tendrá su despedida en cancha.

Lejos de los grandes rivales que enfrentó en mundiales como Francia, Países Bajos o España, el rosarino colgará su querida camiseta contra un oponente con muy poca historia.





Benín, el último rival de Lionel Messi en Argentina

Argentina jugará tres partidos en la siguiente fecha FIFA, midiéndose a Bolivia el 30 de septiembre, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre.

De acuerdo a lo informado por la AFA, Messi aparecerá solamente contra Benín en el Estadio Más Monumental de River Plate.

Los afircanos ocupan el puesto 93° en el Ranking FIFA y nunca han clasificado a un mundial, siendo dirigidos actualmente por el entrenador alemán Gernot Rohr.

Conocidos como “Los Guepardos”, su mejor actuación en una Copa Africana fue el 2019 al alcanzar los cuartos de final, donde cayeron contra Senegal.

Este compromiso marcará la última vez del ídolo argentino con su selección, instancia en la que se esperan más de 85 mil hinchas.