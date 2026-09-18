Santiago Wanderers vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO Copa Intercontinental Sub 20

Santiago Wanderers quiere dar un batacazo histórico ante el Real Madrid y conquistar la Copa Intercontinental Sub 20, partido que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu.

Santiago Wanderers juega este sábado uno de los partidos más importantes de su historia, midiéndose al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20.

Los Caturros se trasladan a España y afrontan este encuentro como las campeones de la Copa Libertadores de la categoría, donde derrotaron a poderosos de Sudamérica como Palmeiras y Flamengo.

Por su parte, Los Merengues se consagraron en la UEFA Youth League y cuentan en su plantel con jugadores que tienen un recorrido en Primera División.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Santiago Wanderers vs Real Madrid?

El partido de Santiago Wanderers ante Real Madrid será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la Copa Intercontinental Sub 20 será emitida de forma online por la plataforma de streaming HBO Max. Para eso, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Wanderers y Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20

El compromiso del Decano contra La Casa Blanca inicia a las 7:30 horas de Chile de este sábado 19 de septiembre.

El escenario es el mítico Estadio Santiago Bernabéu, recinto en el que se espera gran presencia de hinchas chilenos.