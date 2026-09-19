Chile vs España: Hora y dónde ver EN VIVO partidos la gran serie de Copa Davis

Con Alejandro Tabilo y Cristian Garín en los primeros singles, Chile va por el batacazo en una histórica serie ante España en Copa Davis.

Chile comienza este sábado su histórica serie de Copa Davis ante España, rival al que recibe por la Ronda 2 del Grupo Mundial.

En plenas Fiestas Patrias, el equipo nacional se mide a una de las escuadras más poderosas del mundo que es liderada por Rafael Jódar, 14° del ranking ATP y que se mide en la primera jornada a Cristian Garín (133°).

Pensando hacerse fuerte de local, el capitán Nicolás Massú apuesta por lo que puedan hacer Gago y Alejandro Tabilo (28°), quien se mide a Daniel Mérida (41°).





¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Chile vs España?

Los partidos de Chile ante España por Copa Davis serán transmitidos en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, las plataformas de streaming DGO y Paramount+ emitirán de forma online estos cruciales encuentros.

Hora de los partidos de Chile y España por Copa Davis

El primer compromiso por esta Ronda 2 de Copa Davis inicia a las 13:00 horas de Chile de este sábado 19 de septiembre.

Los duelos se disputan el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, donde se espera un tremendo marco de público.