Tabilo se despidió en tercera ronda del US Open tras caer ante el 2 del mundo

El tenista chileno batalló ante máximo favorito del certamen, el alemán Alexander Zverev en la cancha principal del certamen estadounidense.

Alejandro Tabilo (28 ATP) se despidió el US Open 2026 tras caer ante el máximo favorito para adjudicarse el certamen, el alemán N° 2 del mundo, Alexander Zverev en la tercera ronda del torneo norteamericano.

La raqueta número uno de Chile perdió en tres sets por parciales de 6-2, 7-6 y 6-2 en más de dos horas de partido.





Luego de un primer set en el cual Tabilo se vio nervioso, la segunda manga fue mucho más apretada, llevando la definición a tie break, en el cual, el alemán sacó a relucir toda su experiencia y demostró por qué es el principal candidato para adjudicarse el certamen.

Ahora, Tabilo se prepará para la Copa Davis, serie en la que nuestro país se medirá frente a España entre el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Nacional.