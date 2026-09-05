Federación de Básquetbol Chile de luto: Fallece Carlos Iglesias, histórico ex entrenador y ex jugador a sus 70 años

La jornada de este sábado se confirmó el fallecimiento de Carlos “El Loco” Iglesias, el histórico ex jugador y ex entrenador de básquetbol argetino a sus 70 años tras una gran trayectoria en nuestro país.

La noticia fue confirmada por la Federación de Básquetbol Chile a través de sus redes sociales, espacio en el que le dedicaron unas palabras por su trabajo en el deporte.

Qué dijo la FEBA por el fallecimiento de Carlos Iglesias

“La Federación de Básquetbol de Chile lamenta con profundo pesar el sensible fallecimiento de Carlos Osvaldo Iglesias Báez. Don Carlos deja un legado imborrable en el deporte nacional, siendo recordado como una leyenda histórica del básquetbol en nuestro país y un querido formador y entrenador”, escribieron en Instagram.





Sobre la misma, agregaron: “Como institución extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, acompañándoles con profundo respeto y gratitud por todo lo entregado a nuestro básquetbol“.

Tras convertirse en uno de los más reconocidos deportistas en la ciudad General Roca, en Argentina, arribó en Chile en el año 1977 y desde entonces vistió las camisetas de Unión Deportiva Española (UDE), Salesianos de Valdivia y Universidad de Concepción.

Sobre su época como entrenador, se consagró campeón del máximo torneo de básquetbol en 1994 junto a la Universidad de Temuco y más tarde repetiría la hazaña en la temporada 2012-2013 con el Español de Talca.