Por un cupo entre los mejores: Lo que se juega Chile ante España en la serie por Copa Davis

El equipo capitaneado por Nicolás Massú recibirá en el Court Central del Estadio Nacional a los hispanos, actuales subcampeones del mundo.

Este fin de semana, entre el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, se jugará la serie de Copa Davis entre Chile y España, correspondiente a la segunda ronda (Qualifiers) del Grupo Mundial.

El equipo nacional llegó a esta instancia tras aplastar 4-0 a Serbia en febrero pasado, llave que también se disputó en el Court Central del Estadio Nacional.

Por su parte, los europeos debutarán en el certamen al haber quedado libre en la primera ronda por ser el vigente subcampeón, donde cayó ante Italia en la final del 2025.





¿Qué se juegan Chile y España en esta serie de Copa Davis?

Chile y España se enfrentarán buscando el paso a la Final 8 de Bologna , Italia, instancia donde se medirán a fin de año los ocho mejores equipos que lucharán por la anhelada Ensaladera de Plata, donde ya está Italia.

Mientras que los restantes siete saldrán de los siguientes duelos:

Chile vs España

Alemania vs Croacia

Gran Bretaña vs Ecuador

Austria vs Bélgica

Corea del Sur vs India

República Checa vs Estados Unidos

Canadá vs Francia

Esta instancia, que determinará un nuevo campeón, se disputará desde el 24 al 29 de noviembre en Bologna, Italia.