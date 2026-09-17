“Estamos contigo”: Deportes Iquique informó el fallecimiento de la madre de Edson Puch

Los Dragones Celestes enviaron condolencias a su histórico ex jugador, quien hace unos meses publicó una tierna imagen en redes sociales.

Un nuevo luto sacude al fútbol chileno. Deportes Iquique dio a conocer este jueves el fallecimiento de Blanca Cortez Álvarez, madre del ex futbolista Edson Puch.

A través de un comunicado, Los Dragones Celestes lamentaron profundamente la situación afecta al histórico ex delantero y a sus cercanos.

“Como club, enviamos nuestras más sinceras condolencias a Edson, su familia y seres queridos, acompañándolos con cariño y respeto en este doloroso momento”, señalaron.

La institución deseó “mucha fuerza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, sentenciando la publicación con un cariñoso apoyo.

“Estamos contigo, Edson”, agregaron en el mensaje que se viralizó rápidamente en redes sociales.

🖤 Condolencias por fallecimiento de doña Blanca Cortez Vega, madre de Edson Puch Cortez Estamos contigo, Edson 🫂 pic.twitter.com/eDiqPeGcxf — Deportes Iquique (@ClubDIquique) September 17, 2026

La tierna revelación de Edson Puch sobre su madre

Meses antes del lamentable fallecimiento, Puch realizó una tierna revelación sobre lo que hacía su madre en su infancia.

Mientras jugaba por el club Alianza Lima de Iquique, Blanca Cortez anotaba todos sus goles en una cartulina de color verde que tenía una imagen de su hijo.

La lista parecía interminable, mostrando que el campeón de América 2016 llegó a marcar hasta siete tantos en un mismo encuentro.