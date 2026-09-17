Nunca fallan: Remo chileno vuelve a brillar y suma más oros en los Juegos Suramericanos

En otra jornada memorable, los representantes nacionales cosecharon tres oros, una plata y un bronce en Santa Fe 2026.

Otra faena fantástica tuvo el remo del Team Chile, luciéndose con cinco medallas este jueves en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Tres oros, una plata y un bronce fue la cosecha para los nacionales, consagrando a nuestro país como una verdadera potencia de la disciplina a nivel continental.

Team Chile de Remo sigue luciéndose en Santa Fe 2026

La primera presea llegó con las hermanas Christina y Victoria Hostetter, quienes consiguieron la plata en en doble sculls femenino.





Posteriormente, César Abaroa y Marcelo Poo brillaron al triunfar en el dos sin timonel por cerca de un segundo a Uruguay.

La celebración continuó con las victorias de Antonia Liewald en la individual y el cuarteto de Antonia Abraham, Melita Abraham, Emily-Louise Serandour e Isidora Niemeyer.

Finalmente, el equipo más culino de 8 con timonel obtuvo un meritorio bronce en una regata que se definió en los últimos metros.

La apuesta es seguir obteniendo preseas en las siguientes jornadas, tal como se hizo este miércoles con los cuatro podios conseguidos.