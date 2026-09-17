Tras vencer al Vancouver Whitecaps en las semifinales, Maravilla tendrá una oportunidad de oro para ser campeón en su nuevo equipo.

Alexis Sánchez salió por un rato de la tormenta y tuvo su primera gran alegría con el CF Montreal, clasificando a la final del Campeonato Canadiense tras vencer 2-1 al Vancouver Whitecaps.

Con Maravilla entrando en el segundo tiempo, el Impact se hizo fuerte en casa este miércoles y se impuso por un global de 3-2 para ir en busca del título.

La fran figura fue Prince Owusu, autor de un doblete que le permitió a su equipo acabar con la mala racha de seis encuentros sin ganar.





Alexis Sánchez va por un nuevo título

Pese a que su club está último en la Conferencia Este de la MLS, el tocopillano tendrá una oportunidad de oro de sumar un nuevo título a su palmarés.

La última vez que Sánchez salió campeón fue con el Inter de Milán, donde obtuvo la Serie A en la temporada 2023-2024.

La gran final del Campeonato Canadiense será frente al Forge FC, verdugo del FC Supra du Québec en la ronda de los cuatro mejores.

El duelo se disputará el próximo miércoles 21 de octubre, con el ganador de la corona asegurando su cupo en la próxima Conchachampions.