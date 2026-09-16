CF Montreal vs Vancouver Whitecaps: Hora y dónde ver EN VIVO partido de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez disputa con el CF Montreal un partido clave ante Vancouver Whitecaps, rival al que recibe por la semifinal de vuelta del Campeonato Canadiense.

Alexis Sánchez disputa uno de los partidos más importantes desde su llegada al CF Montreal, cuadro que este miércoles enfrenta a Vancouver Whitecaps por la semifinal de vuelta del Campeonato Canadiense.

Tras el empate 1-1 en la ida, el Impact pretende cerrar la llave en casa y dar un nuevo paso hacia el título que ganó por última vez el 2021.

La tarea no asoma nada sencilla para el tocopillano y compañía debido a su negativa racha de seis encuentros sin ganar. De hecho, su última victoria fue a mediados de agosto por la MLS.





¿Dónde ver el partido de CF Montreal vs Vancouver Whitecaps?

El partido de CF Montreal ante Vancouver Whitecaps será transmitido en vivo y online por OneSoccer.

Para poder ver la semifinal del Campeonato Canadiense, tienes que ingresar a esta plataforma con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Vancouver Whitecaps

El compromiso del elenco de Maravilla contra los liderados por Thomas Müller inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 16 de septiembre, disputándose en el Stade Saputo.

La final está fijada para el próximo 21 de octubre.