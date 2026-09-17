El organismo resolvió la denuncia realizada por la Gerencia de Ligas, generando tranquilidad en el Cacique.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP cerró un expediente contra Colo Colo, club que nuevamente tuvo que estar atento a situaciones fuera de la cancha.

En esta ocasión, el organismo decidió sancionar esta semana a Los Albos con una amonestación por un incumplimiento en el Manual de Competiciones.

La denuncia fue realizada hace algunas semanas por la propia Gerencia de Ligas, aunque no se dieron detalles sobre la conducto que originó a esto.





Pese a la incomodidad que pudo haber generado, en el Cacique respiran debido a que el caso se dio por terminado con esta resolución.

La noticia llega en medio de una breve pausa que tendrá el equipo comandado por Fernando Ortiz, quienes lideran con 12 puntos de ventaja la Liga de Primera.

Pese a que el torneo se retomará en octubre, el Popular afina detalles para la llave de octavos de final de Copa Chile contra Audax Italiano.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Audax Italiano por Copa Chile?

El partido de ida entre Colo Colo y Los Itálicos quedó fijado para el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, con el conjunto Verde haciendo de local.

En tanto, la revancha fue programada para el viernes 25 del mismo mes en el mismo recinto de Ñuñoa.