Tensión en la Liga Nacional de Básquetbol: Suspenden partido de Colo Colo vs UC por amenazas a árbitra

A través de un comunicado, la LNB informó que el encuentro fue interrumpido en el tercer cuarto por la actitud de dos espectadoras hacia la jueza María Jesús González.

Una grave situación se produjo este miércoles en la Liga Nacional de Básquetbol, luego de que se suspendiera el partido entre Colo Colo y Universidad Católica por amenazas a la árbitra María Jesús González.

El cotejo, disputado en el Gimnasio Municipal Irene Velásquez de Puente Alto, fue interrumpido en el tercer cuarto cuando el Cacique estaba en ventaja por 59 a 57.

De acuerdo a lo informado por la organización, la jueza “se vio en la obligación de suspender el encuentro tras recibir graves amenazas directas por parte de dos espectadora”.





LNB repudia amenazas a árbitra María Jesús González

A través de un comunicado, la LNB sostuvo: “Pese a las reiteradas gestiones de la delegada, los guardias de seguridad y los directivos locales, las involucradas se negaron a abandonar el recinto, impidiendo que existieran las garantías mínimas para continuar”.

La entidad manifestó su total repudio por estos hinchos, remarcando que “estamos seguros de que este es el sentir de todo el básquetbol chileno frente al accionar de personas que dicen querer a un equipo o al deporte en general”.

“No descansaremos hasta erradicar a estos individuos y sus conductas de todos los gimnasios de Chile”, agregaron.

Adicionalmente, la liga informó que los antecedentes ya están a disposición del directorio que decidirá “a la brevedad la situación sin perjuicio de traspasar el caso al Tribunal de Disciplina mediante nuestra área legal”.

Mira el comunicado acá