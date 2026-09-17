Flamengo vs Independiente del Valle: Dónde ver EN VIVO, GRATIS y ONLINE partido por Libertadores

Con un encendido Erick Pulgar, Flamengo busca sentenciar en casa la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle.

Flamengo quiere ratificar su poderío en la Copa Libertadores, recibiendo este jueves a Independiente del Valle por la revancha de los cuartos de final.

Tras el contundente 2-0 en Quito, el Mengao de Erick Pulgar pretende asegurar la llave en casa y sentenciar el paso a la ronda de los cuatro mejores en el que espera Estudiantes de La Plata.

Por su parte, el cuadro de Ecuador confía en aprovechar sus oportunidades y poner en aprietos a uno de los candidatos a ganar el torneo.





Flamengo vs Independiente del Valle: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Flamengo ante Independiente del Valle será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

Adicionalmente, la App MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión emitirán totalmente gratis este gran duelo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Flamengo vs Independiente del Valle

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el cruce de cuartos de final, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

¿A qué hora es el partido de Flamengo vs Independiente del Valle?

El compromiso de los brasileños contra el Matagigantes inicia a las 21:30 horas de Chile de este jueves 17 de septiembre, disputándose en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.