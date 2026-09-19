CF Montreal vs Columbus Crew: Hora y dónde ver EN VIVO partido de Alexis Sánchez por la MLS

Habrá duelo de chilenos en la MLS, ya que el CF Montreal de Alexis Sánchez recibirá al Columbus Crew de Gonzalo Tapia.

El CF Montreal intentará buscar su segundo triunfo consecutivo cuando reciba al Columbus Crew por una nueva jornada de la Major League Soccer.

Cabe señalar que el elenco donde militan Alexis Sánchez y Thomas Gillier derrotó el pasado miércoles al Vancouver Whitecaps y avanzó a la final del Campeonato Canadiense .

Sin embargo, su racha no es positiva en la MLS, donde se ubican últimos en la Conferencia Este con 21 puntos en 25 partidos.

En el partido podría producirse un duelo de chilenos, ya que en el conjunto visitante milita el ex delantero de Universidad Católica Gonzalo Tapia.





¿Dónde ver el partido de CF Montreal vs Columbus Crew?

El partido de CF Montreal ante Columbus Crew será transmitido en vivo y de forma exclusiva por Apple TV (streaming que requiere suscripción a la app).

Hora del partido entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Columbus Crew de Gonzalo Tapia

El compromiso del elenco del tocopillano contra Columbus Crew inicia a las 20:30 horas de Chile de este sábado 19 de septiembre, disputándose en el Stade Saputo.