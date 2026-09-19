Chile cae por partida doble ante España: Primera jornada queda 0-2 a favor de los europeos en la Copa Davis

Este domingo los chilenos se volverán a enfrentar a los españoles por un doble y dos singles en busca de igualar el marcador del evento.

Este sábado se vivió la primera jornada de la Copa Davis en el Parque Estadio Nacional, evento en el que se desarrollaron dos singles a cargo de Alejandro Tabilo (28°) y Cristian Garin (133°).

Sin embargo, en ambos torneos los ganadores fueron los españoles, quedando el marcador de la competencia en 0-2 y poniendo la esperanza en los nacionales que jugarán este domingo.

Así fue la caída de los chilenos en el día 1 de la Copa Davis

El primer partido del día estuvo a cargo de Tabilo contra Daniel Mérida (41°), encuentro que partió con el primer set en favor del chileno, sin embargo, un duro revés en los dos sets siguientes cerró el marcador en 7-5, 3-6, 3-6.





Garin, por su parte, sufrió una dura derrota contra Rafael Jodar (14°) tras ser vencido en el primer set 0-6 y en el segundo 2-6, dando fin oficialmente la jornada con un 0-2 en favor de España.

Ahora, los chilenos se enfrentarán este domingo, a contar de las 12:oo horas, en un doble y dos individuales buscando igualar al país europeo y ganar al mejor de los cinco partidos.

Los tenistas convocados para mañana 20 de septiembre son Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°).