Tenía 9 años: Lo que se sabe del menor que cayó de un noveno piso en Santiago

Carabineros reveló detalles sobre la identidad de este menor y las primeras respuestas de la familia.

La tarde de este domingo se confirmó el fallecimiento de un menor de edad que cayó desde su departamento, ubicado en el piso 9 de un edificio en la comuna de Santiago.

Tras el accidente, personal de Carabineros entregó detalles sobre los padres de la víctima, quienes se percataron de lo ocurrido tras escuchar gritos desde el exterior.

Qué se sabe del menor que cayó de un piso 9 en Santiago

El Capitán José Espinoza, de la 2da Comisaría de Santiago, detalló que la familia del menor se encontraba en el departamento. “Por versión de los padres, estos manifiestan que el menor se encontraba, en primera instancia, al interior del domicilio. Ellos escuchan gritos desde el exterior y se percatan de lo ocurrido”.





Respecto a la identidad de la víctima, se trataba de un niño de 9 años de nacionalidad dominicana, quien vivía con sus padres, todos con situación migratoria regular.

Luego de la caída, personal de Bomberos y del SAMU llegan al lugar y realizan las primeras maniobras de reanimación, para luego trasladarlo hasta el Hospital San Borja, donde termina falleciendo.

Hasta el momento es materia de investigación cómo ocurrió la caída, ya que se dio cuenta de que la ventana contaba con malla de seguridad, sin embargo, actualmente esta se encuentra rota.