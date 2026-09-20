20/ 09/ 2026 22:25

Acosan y amedrentan a sus víctimas: La cara oculta de las aplicaciones que ofrecen créditos ilegales

Graves denuncias contras aplicaciones ilegales que prestan créditos express se han vuelto cada vez más masivas y es que prometen dinero en minutos sin requisitos claves. Sin embargo, las personas detrás de estos ofrecimientos terminan accediendo a los contactos telefónicos de sus víctimas, los acosan y amedrentan con cientos de llamadas diarias. Revisa a continuación cómo evitar ser víctima de este engaño.