“Cuesta creerlo”: El testimonio del exembajador Valdés sobre cómo se salvó del atentado a Letelier

El excanciller y exembajador iba a subir al Chevrolet Chevelle Malibu siniestrado, pero evitó la tragedia por un motivo familiar.

Este lunes se cumple medio siglo del atentado a Orlando Letelier, político chileno asesinado en Washington D. C. luego de que una bomba instalada por un agente de la DINA detonara mientras él estaba a bordo de su automóvil.

La explosión también le quitó la vida a su acompañante, la secretaria y activista Ronni Moffitt, en un hecho que provocó conmoción en Estados Unidos.

Una de las aristas poco conocidas de aquella mañana del 21 de septiembre de 1976 es que, por poco, no tuvo otra eventual víctima: el excanciller y exembajador Juan Gabriel Valdés.





“Me salvé de una manera que cuesta creerlo”: Valdés reflota cómo evitó la tragedia de casualidad

En el reciente reportaje de CHV Noticias, Valdés recordó que él debía estar a bordo del Chevrolet Chevelle Malibu cuando este explotó, pero evitó la tragedia por motivos familiares.

El día anterior, el propio Letelier había llamado por teléfono a Valdés —quien entonces se desempeñaba como asistente— para coordinar la hora de recogida. Ambos debían ir al Institute for Policy Studies.

“Me llama Orlando y me dice: ‘Te paso a buscar mañana porque estoy apurado’ (…) Yo le dije: ‘Mira, la verdad es que no puedo mañana”, rememoró, explicando que debía quedarse al cuidado de sus hijos.

“Me voy por mi cuenta porque Antonia, mi mujer, me pidió que me quede con los niños. Eran dos niños pequeños y ella tenía que ir al supermercado”, señaló.

Valdés recuerda que a Letelier la propuesta no le convenció, pero finalmente cedió: “A Orlando no le gustó mucho la idea, pero me dijo: ‘Con que estés a las 09:15, 09:30, estamos bien“.

“Me salvé de una manera que cuesta creerlo, después de 50 años incluso”, concluyó Valdés.

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