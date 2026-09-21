“El Santo Grial”: Documento exclusivo revela que la CIA concluyó que Pinochet ordenó el asesinato de Orlando Letelier

A medio siglo del atentado, un documento exclusivo revelado por CHV Noticias confirma que la CIA concluyó que el dictador Augusto Pinochet ordenó el crimen que cobró la vida del excanciller en Washington D. C.

Este lunes 21 de septiembre se cumplen 50 años del asesinato de Orlando Letelier, excanciller y exembajador chileno asesinado en Estados Unidos.

El crimen, ocurrido en Sheridan Circle, el barrio diplomático de Washington D. C., ocurrió luego de la detonación de una bomba que había sido instalada en su automóvil por el agente de la DINA Michael Townley.

La explosión también cobró la vida de la activista estadounidense Ronni Moffitt, quien trabajaba como secretaria de Letelier, y dejó gravemente herido a su esposo, Michael Moffitt.

Hasta hoy, este episodio sigue siendo considerado como la primera y única vez que un gobierno extranjero perpetró un crimen de terrorismo de Estado en Estados Unidos, específicamente en su capital.

“El Santo Grial” de la investigación: El documento en que la CIA afirma al secretario de Estado que Pinochet ordenó el crimen

En ese contexto, el reportaje de CHV Noticias destapó en exclusiva el documento que afirma que el dictador Augusto Pinochet dio luz verde para asesinar a Letelier personalmente.

El informe original que dio origen a dicha conclusión fue encargado por George Shultz, secretario de Estado del país norteamericano bajo la presidencia de Ronald Reagan, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 1987.

Al poco tiempo, en mayo de ese mismo año, el organismo devuelve al ministro estadounidense un reporte titulado “El rol de Pinochet en el asesinato de Letelier y posterior encubrimiento”, recabando información sobre el ataque de 1976, así como las maniobras posteriores en 1977 y 1978.

Para Peter Kornbluh, periodista y funcionario estadounidense, el documento señalado “es el Santo Grial de la historia del caso Letelier”.

En el mencionado análisis, la CIA indica que “una revisión de nuestros archivos en el asesinato de Letelier provee lo que consideramos evidencia convincente de que Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia (Manuel Contreras) perpetrar el crimen “.

El investigador precisó que dichas conclusiones fueron obtenidas por la CIA tras la revisión de informes originales de inteligencia. A lo anterior, se sumaron las propias pesquisas de la CIA, testimonios y entrevistas a autoridades y testigos, cables diplomáticos y recortes de prensa de la época.

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