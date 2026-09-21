“Representó un gesto hostil”: Excancilleres culpan a gobierno de Kast por “dañar” candidatura de Michelle Bachelet en la ONU

11 exautoridades de Relaciones Exteriores aseguraron que la decisión del Gobierno de retirar su apoyo generó dudas “en países que habían expresado interés en apoyarla”.

Este lunes, 11 exautoridades de Relaciones Exteriores culparon al gobierno de José Antonio Kast por la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

A través de una declaración firmada, los excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores tildaron de “gesto hostil” la falta de apoyo por parte del Gobierno.





¿Qué dice la declaración?

“Respetamos y valoramos su decisión de retirar su postulación”, comenzaron señalando en la misiva y destacaron que “Michelle Bachelet era la mejor candidata de Chile a tan alta responsabilidad”.

Las exautoridades de Relaciones Exteriores aseguraron que la trayectoria de Bachelet “resulta inigualable en la historia diplomática nacional y refleja su sólido compromiso con los mejores valores de la organización”.

Además, destacaron el trabajo de la expresidenta durante los actos de campaña, donde participó en distintos paneles de conversación y visitó casi en su totalidad los países que componen el Consejo de Seguridad.

“Por primera vez en la historia de 80 años de la ONU, Chile tuvo la posibilidad real de conducir la organización. Si ello no ocurrió, es necesario establecer las responsabilidades” , indicaron.

Respecto de la falta de apoyo del gobierno actual, comentaron: “Fue un hecho inexplicable y sin precedentes; quedará en los anales de la historia diplomática de Chile”.

“El retiro del apoyo del gobierno de Chile representó un gesto hostil que provocó un daño evidente a la candidatura, generando dudas en países que habían expresado interés en apoyarla”, comentaron.

Altas autoridades de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU recibieron a la expresidenta para escuchar sus propuestas, salvo Estados Unidos.

La declaración cuenta con las firmas de: Cristian Barros, Gloria De La Fuente, Mariano Fernández, Ximena Fuentes, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Edgardo Riveros, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto Van Klaveren e Ignacio Walker.

En ella hacen hincapié en que los cancilleres de Brasil y México intentaron que Michelle se reuniera con la administración de Donald Trump, sin obtener respuesta.

En esa misma línea, aseguraron que Michael Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, recibió a la mayoría de los candidatos, “pero le negó una reunión a la expresidenta”.