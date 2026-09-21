Cadem: Aprobación del pdte. Kast alcanza el 36%, mientras la del canciller Pérez Mackenna cae 9 puntos

Pérez Mackenna pasó de un 52% de aprobación a un 43% este mes, la caída más marcada del gabinete, a pocos días de que tanto él como el mandatario viajen a las Naciones Unidas.

Este domingo, Cadem dio a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública, entre los que destacan las variaciones en la aprobación y desaprobación del presidente José Antonio Kast, así como del canciller Francisco Pérez Mackenna.

De acuerdo con el sondeo, el mandatario alcanzó un 36% de respaldo, subiendo un punto respecto del estudio anterior, y el rechazo disminuyó en un punto porcentual, llegando hasta el 60%.

En cambio, el titular de Relaciones Exteriores sufrió una caída de 9 puntos, hasta el 43% de aprobación, coincidiendo con varias semanas de polémicas, por ejemplo, por el estrecho de Magallanes con Argentina o con la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet de bajar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Ambas autoridades asistirán a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante los próximos días.





Evaluación de gabinete

El sondeo también recogió la aprobación del gabinete del presidente José Antonio Kast y los distintos nombres que lideran las carteras.

En el listado de los mejores evaluados aparece en primer lugar la titular de Salud, May Chomali, con un 59% de aprobación.

Le siguen Iván Poduje (Vivienda, 58%), Catalina Parot (Bienes Nacionales, 56%), Louis de Grange (biministro de Transportes y Obras Públicas, 54%) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social, 52%).

En el otro extremo, los peor evaluados son Tomás Rau (Trabajo, 37%), Ximena Rincón (Energía, 38%) y Jorge Quiroz (Hacienda, 37%). Pese a lo anterior, este último sigue siendo considerado como el más influyente del gabinete (56%).

Atributos del presidente Kast

En cuanto a los atributos personales de José Antonio Kast, los más valorados según el estudio son responsabilidad (45%, +1 pto.), autoridad y liderazgo (40%, +3 ptos.), honestidad (39%, +5 ptos.) y valentía (39%, +1 pto.).

Por el contrario, los menos reconocidos son carisma (32%), empatía (29%) y cercanía (29%).