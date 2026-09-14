Cadem: Pdte. Kast cierra primer semestre con nota roja y 62% dice que ha sido “peor de lo esperado”

En la última encuesta Plaza Pública de Cadem, el mandatario obtuvo una evaluación mayoritariamente negativa de sus primeros seis meses de gestión. Alza en el precio de los combustibles, bajo crecimiento económico y desempleo figuran entre los principales factores de este resultado.

Una evaluación mayoritariamente negativa de los primeros seis meses de gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast mostró la última encuesta Plaza Pública de Cadem.

De acuerdo con el sondeo, el 51% de los encuestados calificó con nota entre 1 y 3 el desempeño de la actual administración . En tanto, un 14% le puso nota 4, mientras que un 15% la evaluó con nota 5.





Solo un 19% calificó con nota 6 o 7 la gestión del Ejecutivo, mientras que un 2% no respondió. Con lo anterior, el gobierno obtuvo una nota promedio de 3,4 en una escala de 1 a 7.

La evaluación también se refleja en las expectativas que existían antes del inicio del mandato. El 62% considera que el gobierno ha sido peor de lo que esperaba, mientras que un 27% señala que ha sido igual a lo esperado y apenas un 8% sostiene que ha sido mejor.

Aprobación presidencial

En paralelo, la aprobación del presidente Kast se mantiene en niveles bajos. Durante la segunda semana de septiembre, 34% aprueba su gestión, un punto menos que en la medición anterior, mientras que el 62% la desaprueba, un punto más.

Respecto de los principales logros de la administración, el 17% menciona la reducción del gasto público y el orden de las cuentas fiscales, seguido por un 16% que destaca la aprobación de la denominada megarreforma.

En contraste, entre los principales errores aparece con fuerza el traspaso a los consumidores del alza en el precio de los combustibles, mencionado por el 38%.

Le siguen el bajo crecimiento económico y el aumento del desempleo, con 32%, y la generación de demasiadas expectativas difíciles de cumplir, con 25%.