“Hace 18 años la asesiné”: El testimonio con el que Ghislain Quiroz confesó crimen de Mariana Sepúlveda

CHV Noticias tuvo acceso a la declaración del hombre de 42 años que se autoincriminó ante Carabineros. Esto abrió paso a una nueva investigación por el mediático caso que vio su inicio hace ya 18 años.

La muerte de Mariana Sepúlveda León, por años, se ha transformado en uno de los enigmas más complejos de resolver y no porque se trate de un crimen perfecto, más bien por una desprolija investigación.

De ser comprobada la declaración del autor confeso, el cuerpo de la joven estuvo a solo metros de su casa todos estos años y las instituciones a cargo no tuvieron la capacidad de encontrarla.

En exclusiva, CHV Noticias tuvo acceso a la declaración de Ghislain Quiroz, el sujeto de 42 años que la noche del domingo 6 de septiembre acudió a una comisaría de Carabineros para adjudicarse la autoría del crimen.

La confesión de Ghislain Quiroz

De acuerdo con su relato, el asesinato tuvo lugar en su propio domicilio, en el pasaje Logroño de la comuna de Conchalí, lugar donde se hallaron herramientas como una pala, una picota e incluso osamentas bajo el suelo de un dormitorio.

Hoy se cumplen 18 años que la asesiné. Quiero el perdón de la familia y de los amigos porque nos vamos a morir y siento que me voy a morir.

Ese fue uno de los extractos del testimonio. En él, Quiroz hace directa alusión a un accidente cerebrovascular que sufrió el 2023 y que lo dejó con una serie de secuelas.

En otro de los pasajes, el hombre que fue absuelto por la prescripción del delito narró cómo quitó la vida a la mujer de entonces 19 años.

Yo asesiné a Mariana Sepúlveda León en mi domicilio. Ese día, antes de las 9 horas, ella iba al colegio. Al pasar por fuera de mi casa, yo la saludé y le dije que conversáramos y la invité a pasar a mi casa. Y después me dio la ira y la rabia porque yo sabía que ella con […] eran amantes. Ella entró caminando a la casa y yo tenía mucha rabia. Entonces la tomé, apenas cruzó la puerta con mucha ira y rabia, la arrastré, la llevé hasta la pieza y la asesiné brutalmente.

Posteriormente, dijo a la policía cuál fue el paradero del cuerpo de Sepúlveda: lo almacenó por algunos años en su vivienda, para luego arrojarlo como desecho domiciliario.

Cavé un hoyo muy profundo y la enterré en mi pieza debajo del piso, y no dormía en la pieza porque estaba maldita. Después de cinco años la tomé, la eché a una bolsa y la cargué y la saqué a la basura.

Por qué prescribieron los delitos

Días después de su formalización por homicidio calificado, inhumación ilegal y exhumación ilegal, el Segundo Juzgado de Garantía decretó su sobreseimiento total y definitivo por prescripción y ordenó su libertad.

En esa línea, Fiscalía y la parte querellante se mostraron en desacuerdo con la resolución y sostuvieron que la eventual exhumación del cuerpo en 2013 podría entregar otra perspectiva sobre si los delitos efectivamente están prescritos.

Para la prescripción fue determinante un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que estableció que el acusado no salió del país durante los últimos 18 años.

Según el ordenamiento jurídico nacional, si el sujeto hubiera salido del país, se habría duplicado el plazo de la vigencia del delito investigado. Como esto no ocurrió, el plazo para acusarlo se dio por vencido.

La madre, de la joven, Marta, sostuvo en CHV Noticias que “recibimos la noticia en la tarde de que este hombre iba a salir. Estamos totalmente consternados. Es terrible“.