11/ 09/ 2026 21:44

EXCLUSIVO: Padres de Mariana Sepúlveda y sobreseimiento total Ghislain Quiroz: “Estamos consternados”

Luego que se conociera el sobreseimiento total de Ghislain Quiroz, confeso autor del asesinato de Mariana Sepúlveda, los padres de la joven desaparecida en 2008 conversaron con CHV Noticias, donde señalaron “estar consternados” por la decisión de la justicia. Cabe señalar que en un primer momento se había determinado la internación del sujeto en un centro hospitalario debido a su capacidad cognitiva reducida.