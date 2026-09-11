“Mentí en esa llamada”: Kaoto se disculpó con Ludmila Ksenofontova tras dichos de Daniela Aránguiz

El chico reality abordó polémica luego de que Aránguiz revelara detalles de una supuesta conversación en que aludía a la expareja de Álvaro Ballero.

Carlos Águila, más conocido como Kaoto, se disculpó de manera pública con Ludmila Ksenofontova, luego de los dichos de Daniela Aránguiz.

El conflicto surgió cuando la exMekano reveló una conversación entre su pareja, Cuco Cerda, y el exchico reality, en las que habría confidenciado detalles de un encuentro sexual que tuvo con la expareja de Álvaro Ballero.

Tras la viralización de esos dichos, Águila apareció en redes sociales para disculparse con su compañera de reality.





Kaoto desmitió dichos de Aránguiz

Kaoto compartió un video en sus historias de Instagram en el que aparece leyendo un comunicado.

“Hago este video porque necesito dar la cara y aclarar de forma directa una situación que se filtró y la cual se está hablando en televisión. Quiero empezar pidiéndole disculpas públicas y sinceras, del fondo de mi corazón a Ludmila“, manifestó.

En ese sentido, desmitió de manera tajante los dichos de Daniela Aránguiz y aseguró que “lo que se dijo sobre ella es totalmente falso, no pasó nada entre ella y yo de esa índole dentro de la casa”.

Por otra parte, dio su versión de lo ocurrido y reveló que “en un momento de inmadurez y completamente gratis mío, hablando en privado con un amigo sobre exagerar las cosas en base a una dinámica del reality, que fue una estupidez, una estupidez mía, fue un comentario satinado entre dos personas en el ámbito estrictamente privado”.

“Hoy me arrepiento profundamente de eso. Asumo mi error por completo, mentí en esa llamada y me hago cargo de lo que dije“, agregó.

Sin embargo, apuntó en contra de Daniela Aránguiz por difundir la información que era de caracter privado con Cuco Cerda.

“Una cosa es que haya cometido un error, en una conversación personal y otra muy distinta es la actitud malintencionada de Daniela Aránguiz, quien escuchó una conversación ajena y privada y corrió a ventilarlo a los medios. Eso está mal. Es obvio”, lanzó.