Llorando y en cuarto a oscuras: Adriana Barrientos publicó inquietante video tras ausencia de TV

A días del polémico conflicto en vivo que protagonizó con Javier Fernández, la panelista de farándula fue hasta su cuenta de TikTok para recordar una sensible pérdida que enfrentó hace unos meses.

Un emotivo registro publicó Adriana Barrientos en sus redes sociales, donde se dejó ver llorando mientras conmemoraba los diez meses desde la partida de su mascota.

Cuando atraviesa complejos momentos en medio de rumores de un eventual despido de Zona Latina, los que fueron desmentidos por la empresa, la panelista de farándula acudió hasta su cuenta de TikTok para recordar a Asia, su perrita que murió a los 7 años.

Según mostró en un breve registro, La Leona armó un altar en su departamento en memoria del animal, poniendo velas alrededor de varias fotografías en portarretratos.

La mascota, un bulldog francés que la acompañaba en la mayoría de sus actividades diarias, falleció en noviembre del año pasado a causa de un tumor en el bazo.

Zona Latina desmintió rumores de despido

Fue este jueves cuando la estación televisiva desmintió las especulaciones y negó el despido de Barrientos del programa Zona de Estrallas tras un conflicto en vivo que protagonizó con Javier Fernández.

“A la fecha, la señora Adriana Barrientos mantiene vigente su vínculo contractual con esta empresa, no habiéndose cursado desvinculación, despido ni término de contrato alguno en relación con su participación en Zona Latina”, señalaron en un comunciado.

Y añadieron: “Su ausencia temporal de pantalla obedece exclusivamente a un permiso administrativo del cual está haciendo uso la comunicadora”.

Al respecto, la propia involucrada conversó con Página 7, a quienes confirmó lo dicho en la misiva: “Me tomé unos días libres después de tanto alboroto”.