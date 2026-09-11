Dolorosa muerte golpea a Anita Alvarado y su familia: Hijas compartieron emotivos mensajes

Xephora Alvarado, Angie Alvarado y Francisca Ojeda utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir sentidos mensajes tras el fallecimiento.

Una dolorosa pérdida golpea a la familia de Anita Alvarado. El padre de la emprendedora falleció, generando diversas muestras de cariño de parte de sus nietas a través de redes sociales.

Xephora Alvarado, Angie Alvarado y Francisca Ojeda utilizaron sus cuentas de Instagram para despedir a su abuelo y compartir sentidos mensajes tras su fallecimiento.

Por un lado, Ojeda publicó una imagen correspondiente al velorio, donde se observa el ataúd rodeado de coronas de flores. “Hoy despidiéndote con pena en mi corazón, tatita”, escribió la noche del jueves.

Xephora compartió una historia en Instagram con un breve, pero emotivo mensaje: “Que en paz descanse, tata”. Angie en tanto, también recordó a su abuelo mediante una fotografía en la que también aparece su abuela. “Descansa, mi tata amado”, escribió la influencer radicada en Australia.

Hasta el momento, Anita no se ha referido a la partida de su padre en sus redes sociales.





La partida del padre de Anita Alvarado

El padre de Anita Alvarado siempre mantuvo un perfil más bien bajo y fueron pocas las ocasiones en que tuvo apariciones públicas junto a su hija y su familia.

Una de ellas ocurrió en 2022, cuando Anita compartió el especial regalo que preparó para su progenitor con motivo del Día del Padre.

“Porque simplemente lo amo. Feliz día papá con sus más de 80 y tantos años todavía lo veo sano”, escribió en aquella oportunidad, acompañando el mensaje con registros de su padre.

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