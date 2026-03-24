“Salió positivo con…”: Hija de Anita Alvarado actualizó estado de salud de su hijo tras registros en una clínica

Xephora, había llevado a su hijo a su primer día en el jardín infantil y luego tuvo que trasladarlo a la urgencia de una clínica.

Este martes, Xephora, la hija de Anita Alvarado, actualizó el estado de salud de su hijo, Luke William, tras haber publicado registros del pequeño en la urgencia de una clínica.

La joven vive en Australia junto a su hermana, Angie Alvarado, y la publicación había encendido las alarmas, dado que Luke estaba en una silla de ruedas y tosía fuertemente.





¿Qué le pasó al nieto de Anita Alvarado?

A través de su cuenta de Instagram, Xephora declaró: “Hoy Luke se siente mucho mejor que ayer, pero salió positivo con covid”.

En esa misma línea, agregó: “Y parece que inicios de boca, manos y pies (un virus). Lo bueno es que hoy pudo dormir más”.

“Él fue al jardín a agarrar todos los bichos de una, jajajá”, bromeó Xephora, quien agregó un video de su hijo en la clínica.

Finalmente, según MayoClinic, el virus boca, mano, pie es “una infección viral leve y contagiosa frecuente en los niños pequeños. Los síntomas incluyen llagas en la boca y sarpullido en las manos y los pies. La causa más frecuente es el virus de Coxsackie”.

Revisa la publicación de Instagram: