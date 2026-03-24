“Terminamos en urgencias”: Hija de Anita Alvarado enciende las alarmas tras registros de su hijo en silla de ruedas

Según explicó Xephora, su hijo Luke asistió a su primer día en el jardín infantil y luego tuvo que ser trasladado a una clínica en Australia, donde ambos viven junto a Angie Alvarado.

Anita Alvarado atraviesa un complejo momento familiar, luego de que su nieto, Luke, fuera trasladado hasta una clínica, donde ingresó a urgencias.

El pequeño es hijo de Xephora, quien vive junto a su hermana Angie en Australia y la influencer publicó registros que alarmaron a sus seguidores.





¿Qué le pasó al nieto de Anita Alvarado?

A través de su cuenta de Instagram, Xephora escribió: “Después de su primer día de jardín (infantil) terminamos en urgencias”.

La influencer publicó un video donde aparece con el pequeño que está sentado en una silla de ruedas al interior de la clínica.

Acto seguido, aparece su hijo frente a cámara, tosiendo fuertemente. Luego ella intenta hacerlo reír con unas bromas.

Cabe destacar que, hasta el momento, Xephora no entró en detalles respecto del cuadro de salud de su pequeño. Asimismo, Angie y Anita tampoco se han pronunciado en redes sociales.

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