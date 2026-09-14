14/ 09/ 2026 07:36

Elevaba volatín y delincuentes lo asesinaron: Hombre murió baleado durante asalto en Colina

Un hombre de 30 años murió la tarde de este domingo tras recibir un disparo en el abdomen durante un violento asalto en la comuna de Colina. Según información preliminar, la víctima se encontraba encumbrando volantines junto a sus padres en un sitio eriazo cuando al menos dos delincuentes armados los intimidaron para robarles sus pertenencias. En medio del ataque se produjo un forcejeo y los sujetos efectuaron varios disparos, impactando al joven, quien fue trasladado a un centro asistencial donde finalmente falleció.