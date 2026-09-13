Daniel Fuenzalida sorprende con implante capilar: “A renovar energías comenzando con el pelo”

El animador compartió fotografías de los primeros resultados del procedimiento, con una cabeza rapada y pelo incorporado solo en la zona superior y frontal.

Daniel Fuenzalida sorprendió en redes sociales con imágenes de su nuevo look tras someterse a un procedimiento estético.

A través de su cuenta de Instagram, el animador de televisión compartió los primeros resultados de un implante capilar que se realizó.

Según muestran las fotografías, Fuenzalida tuvo que raparse toda la cabeza para incorporar pelo en la zona superior y frontal.





“Nuevo look, limpieza general y a renovar energías desde todos lados, comenzando con el pelo” , escribió.

De esta manera, Daniel reveló que “aproveché de un implante de pelo adelante, después les voy a ir contando”.

Así, el comunicador afirmó que continuará mostrando su proceso con el procedimiento capilar en sus redes sociales.

Revisa el nuevo look de Daniel Fuenzalida tras implante capilar