“Es decadente”: Alcalde Concha responde a ministro Undurraga por críticas a cierre de medialuna

El jefe comunal apuntó al titular de Culturas luego de que defendiera el rodeo y criticara la clausura del recinto comunal que no contaba con patente comercial ni permiso de edificación.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, respondió al ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, luego de que este defendiera el rodeo y cuestionara la clausura de la medialuna de la comuna.

El recinto fue clausurado el pasado lunes 7 de septiembre, según explicó el jefe comunal, debido a que no contaba con patente comercial ni permiso de edificación.

Ante las críticas del secretario de Estado, Concha acusó al gobierno de respaldar una actividad que funcionaba de manera irregular.





“Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas por motivos ideológicos”, afirmó el edil.

En esa línea, la autoridad apuntó a que “por querer dar su batalla cultural, el gobierno está incluso dispuesto a defender actividades irregulares. Una nueva contradicción con el discurso de la mano dura que han querido instalar”.

Alcalde explica clausura de medialuna

De acuerdo con lo señalado por el alcalde Concha, la clausura se concretó debido a que el recinto no contaba con permiso de edificación ni patente comercial, antecedentes que fueron utilizados por el municipio para justificar la fiscalización y posterior cierre del lugar.

El jefe comunal también aprovechó la controversia para reclamar mayor apoyo del Ejecutivo en materias de seguridad.

“En Peñalolén venimos pidiendo desde hace tiempo apoyo en el combate al narcotráfico, las barras bravas y la inseguridad, sin ninguna respuesta del Ejecutivo”, aseguró.

Finalmente, Miguel Concha calificó como “absolutamente decepcionante” que el gobierno cuestionara la fiscalización municipal y llamó a las autoridades a respaldar los esfuerzos de seguridad en la comuna.

“Ojalá con la misma energía que critican, vengan a la comuna a apoyar nuestros esfuerzos en seguridad”, concluyó.