VIDEO | Presidente Kast participó en Te Deum Evangélico en Estación Central.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado de la Primera Dama, María Pía Adriasola, participó del Servicio Nacional de Acción de Gracias, organizado por las Iglesias Evangélicas de Chile.

El presidente José Antonio Kast participó este domingo en su primer Te Deum Evangélico como mandatario, tradicional ceremonia que se realiza en la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La actividad inició a las 11:00 horas en la Catedral Evangélica de Chile, en Estación Central, y contó con la presencia de autoridades de Gobierno, representantes políticos y líderes de las iglesias evangélicas.

Las intervenciones de las autoridades religiosas estuvieron marcadas por un llamado a no perder la esperanza en la recuperación del país, tanto en materia económica y de seguridad como en temas de probidad.

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