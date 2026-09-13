Cae organización criminal transnacional: PDI incautó 811 kilos de marihuana

La organización se dedicaba a la internación de droga en la región Metropolitana desde Bolivia, con un centro de acopio ubicado en San Bernardo.

La Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) decomisó 811 kilos de marihuana avaluados en más de cuatro mil millones de pesos.

En coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente lograron desarticular parte de una organización criminal transnacional dedicada a la internación de droga en la región Metropolitana, desde Bolivia.

De acuerdo con los antecedentes, utilizaban un inmueble en la comuna de San Bernardo como centro de acopio de las sustancias ilícitas, para posteriormente entregarlas a diversos receptores.





En el marco de la cuarta fase de la Operación Pacto Andino, se efectuó este procedimiento a partir de las diligencias investigativas de los organismos encargados.

La PDI detuvo a cuatro personas, dos proveedores y dos receptores, uno de ellos contaba con antecedentes penales por el delito de homicidio.

Además, se incautó los 811 kilos de Cannabis Sativa, dos vehículos, cinco teléfonos celulares y 126 mil pesos en dinero en efectivo.