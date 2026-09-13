Anita Alvarado despide a su padre con emotivo recuerdo: “El último regalo de mi papi para mí”
El padre de Anita Alvarado falleció el pasado jueves, cuando sus nietas lo confirmaron a través de Instagram con sentidos mensajes.
Anita Alvarado reapareció en redes sociales tras el fallecimiento de su padre el pasado jueves y compartió un emotivo recuerdo junto a él.
La emprendedora publicó tres videos en sus historias de Instagram, en los que aparece el hombre tocando música con un acordeón.
Así, para despedir a su padre, Angie escribió respecto a ese íntimo momento: “El último regalo de mi papi para mí sola, él y yo”.
“Gracias a mi Dios por esta oportunidad tan grande”, agregó Alvarado la noche de este sábado.
Previamente, tres de sus hijas ya habían compartido sentidos mensajes sobre la muerte de su abuelo en sus redes sociales, con fotografías de él.
Xephora Alvarado expresó: “Que en paz descanse, tata”. Angie en tanto, “descansa mi tata amado”. Y Francisca Ojeda publicó una imagen en el velorio: “Hoy despidiéndote con pena en mi corazón, tatita”.