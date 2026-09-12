¿Es obligatorio izar la bandera en Fiestas Patrias? Revisa la multa por no cumplir la norma

Revisa a continuación todos los detalles sobre la exhibición de la bandera chilena durante las Fiestas Patrias.

Con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina llega un esperado fin de semana largo para celebrar, sin embargo, también aparecen obligaciones que cada chileno debe cumplir: izar la bandera chilena.

De acuerdo a la legislación, es obligatorio que cada vivienda tenga una bandera izada correctamente en el frontis de su casa los días 18 y 19 de septiembre, y en caso de no hacer arriesga importantes multas.

Multas por no izar la bandera

Si bien la bandera puede ser exhibida todo el año, Carabineros de Chile se encarga de que esta práctica se cumpla en el aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno y en el Día de las Glorias del Ejército.

En caso de no cumplir con la normativa, el o la dueña de casa arriesga multas que van desde 1 a 5 UTM, lo que equivale aproximadamente a cifras entre $71 mil y $358 mil.





Cabe destacar que en el caso de los edificios, los residentes no están obligados a colgar una bandera siempre y cuando haya una en el primer piso o frontis de la torre.

Cómo colocar correctamente la bandera

La ley exige que en todas las viviendas del territorio nacional se coloque la bandera nacional. A continuación te detallamos cómo hacerlo correctamente:

Se debe izar en un mástil de color blanco, hasta el tope superior y posicionarla de manera que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira.

de quien la mira. Si va a poner la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

(colgada en una ventana), mirada desde el frente. Si va a poner la bandera de manera vertical (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.