“Muy feo lo que dijo”: Ludmila Ksenofontova vuelve a la soltería tras polémicos dichos de Kaoto

La patinadora rusa fue enfática al referirse al término de su relación con el ex chico reality, luego de que Daniela Aránguiz diera a conocer una conversación que este tuvo con Cuco Cerda.

Lo que parecía ser el inicio de una romántica relación entre Ludmila Ksenofontova y Carlos Águila, más conocido como Kaoto, pronto llegó a su fin.

Y es que tras los polémicos dichos del ex chico reality sobre un supuesto encuentro sexual con la patinadora, la rusa decidió dar marcha atrás en lo que estaba construyendo junto a este hombre, 16 años menor que ella.

Qué dijo Ludmila sobre Kaoto

La noticia fue dada a conocer por el medio de farándula Infama.cl, quienes le consultaron a Ludmila sobre su relación con Carlos luego de que Daniela Aránguiz revelara la conversación que había tenido Kaoto con Cuco Cerda.





La respuesta de Ksenofontova fue directa: “Estoy soltera. Muy feo lo que dijo”. Pese a que el joven se disculpó públicamente con ella y admitió que sus dichos eran falsos, al parecer la rusa ya no está para juegos.

Por su parte, Infama respondió que “independiente de… te encuentro una gran mujer. Sigue brillando y que nada ni nadie te quite tu luz”.

Al cierre de esta nota, Ludmila no se ha referido al tema a través de redes sociales, sin embargo, ambos todavía se siguen Instagram.

Revisa aquí la conversación: