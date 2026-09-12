VIDEO | Turbazo en Maipú: Roban cerca de $13 millones desde supermercado

Un grupo ingresó en un furgón y se llevó especies como carne y dinero. La empresa condenó los hechos y decidió cerrar el local afectado de forma preventiva.

Un grupo de al menos seis sujetos ingresó a un supermercado de la comuna de Maipú y se llevó un botín cercano a los $13 millones en especies.

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes en un Líder Express ubicado en Isabel Riquelme con avenida Santa Rosa.

En registros captados por vecinos se aprecia cómo los desconocidos descienden de un furgón de color blanco en la entrada principal del supermercado.





Armados con armas de fuego y martillos rompieron la entrada para poder hacer ingreso y concretar el robo, incluso agrediendo al guardia de seguridad.

De forma preliminar se informó que el avalúo, tanto del robo de dinero como de carne, se estima rodea los $13 millones de pesos.

Walmart respondió tras turbazo supermercado

La empresa condenó el asalto registrado durante la noche de este viernes y aseguró que está acompañando a las personas afectadas.

“Lamentamos profundamente y condenamos el violento asalto ocurrido anoche en nuestro supermercado Lider Express de Maipú”, señaló en una declaración oficial.

Asimismo, informó que el local fue cerrado preventivamente y que entregó antecedentes a los organismos encargados de la investigación.

“La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores es nuestra principal preocupación”, enfatizaron.