Gobierno confirma que residencia de adultos mayores en Pitrufquén no contaba con autorización para funcionar

El incendio cobró la vida de 16 personas y otros seis adultos mayores permanecen hospitalizados con heridas de diversa consideración.

El gobierno confirmó que la residencia de adultos mayores afectada por un incendio en Pitrufquén, región de La Araucanía, no contaba con autorización para funcionar.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció medidas de apoyo para las personas sobrevivientes y sus familias.

“Estamos profundamente afectados por esta tragedia. Quiero acompañar con mucho cariño y respeto a las familias de quienes perdieron la vida y desear una pronta recuperación a las personas heridas”, señaló la ministra María Jesús Wulf.





Reubicación de adultos mayores

El incendio cobró la vida de 16 personas, 15 de ellos adultos mayores, y dejó 10 heridos, seis de los cuales permanecen hospitalizados.

La secretaria de Estado informó que desde Senama se encuentran trabajando para apoyar a los sobrevivientes y reubicarlos en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores “debidamente autorizados y que cuenten con condiciones adecuadas para su cuidado”.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia indicó que seguirá con atención la investigación que lleva adelante la Fiscalía y evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones, luego de confirmarse que el recinto no contaba con autorización para funcionar.