Incautan granadas, una escopeta y más de 100 municiones durante operativo en Los Vilos

Dos mujeres resultaron detenidas en el operativo por la infracción a la Ley de Armas y Explosivos, tras el registro de una camioneta y un domicilio.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la incautación de tres granadas de mano, una escopeta, más de un centenar de municiones de diversos calibres y más de $11 millones en dinero en efectivo en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo.

El operativo se desarrolló en el marco de controles dinámicos territoriales realizados en el Valle de Quilimarí por detectives de la Brigada Antinarcóticos Los Vilos.

El procedimiento se originó cuando los detectives fiscalizaron una camioneta en la Ruta D-875, en el sector Guangualí. Ante la presencia policial, el conductor detuvo el vehículo y posteriormente huyó del lugar.





Durante la revisión de la camioneta, se detectó un doble fondo en el pick-up en el que se encontraban ocultas una escopeta de doble cañón, tres granadas de mano, municiones de diferentes calibres y dinero en efectivo.

En ese lugar fue detenida una mujer chilena de 23 años, quien viajaba como acompañante del conductor.

Más municiones tras registro a domicilio

A partir de los antecedentes obtenidos en el procedimiento se gestionó una autorización judicial para ingresar y registrar un inmueble ubicado en el sector Lo Muñoz.

En el domicilio, los detectives encontraron una mayor cantidad de municiones, entre ellas cartuchos para fusil, además de teléfonos celulares.

En el lugar fue detenida una segunda mujer chilena de 31 años.

Las dos mujeres detenidas serán puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Los Vilos para su respectivo control de detención por infracción a la Ley de Armas y Explosivos.