“La vida es muy frágil”: Bambino relató el terror que vivió por incendio de su auto

Fernando Altamirano se trasladaba junto a un amigo y su hija cuando sufrió el incidente en plena autopista, la noche de este viernes.

Fernando “Bambino” Altamirano contó en sus redes sociales que sufrió el incendio de su vehículo la noche de este viernes.

El ex participante de Gran Hermano mostró imágenes de lo ocurrido en sus historias de Instagram y relató el terror que vivió.

Bambino relató cómo se incendió su vehículo mientras conducía

“Fui con un amigo al Parque Arauco a comprar un regalo, porque mi mamá está de cumpleaños mañana”, comenzó a contar.

De esta manera, Fernando afirmó que “venía súper lento, como a 70, 80 kilómetros por hora en la autopista y empezó a llenarse de humo el auto “.

“De un momento para otro se empezó a estancar el volante y paré. Obviamente sabiendo que es peligroso hacerlo en la autopista, pero no me quedaba de otra”, agregó.





Fue así como se generaron las llamas y el vehículo se incendió, terminando de consumirse por completo. Sin embargo, Bambino y sus acompañantes lograron bajarse y sobrevivir.

“De verdad, se los juro, jamás en mi vida, solo en películas, había visto que un auto se incendiara tan rápido. Yo calculo que no fue más de dos minutos“, explicó.

Asimismo, Fernando comentó que más tarde “un mecánico nos dijo que si andábamos de tres a cinco minutos más en el auto y explotaba con nosotros adentro”.

“Lo importante es que estoy bien, mi amigo y su hija está bien. Gracias a Dios y a mi abuelita que está en el cielo que les puedo estar contando esto”, expresó.

Además, en el video donde muestra lo ocurrido escribió: “La vida es muy frágil, gracias a todos por el cariño y la preocupación”.

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