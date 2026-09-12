“Nadie los va a venir a buscar”: Preocupación por adultos mayores que sobrevivieron a incendio en Pitrufquén

Mientras la mayoría de los sobrevivientes fueron trasladados para su atención, otros adultos presentan problemas de abandono, lo que dificulta su reubicación.

La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, dio cuenta de su preocupación tras el incendio en un hogar de adultos mayores que dejó 16 víctimas fatales en el establecimiento “El Edén”.

La autoridad apuntó a la situación de dos sobrevivientes, quienes estarían en condición de abandono, por lo que no podrían ser reubicados de forma rápida.

“Están en buenas condiciones, obviamente en este momento igual nuestra preocupación en el fondo es qué va a pasar con estos adultos mayores que definitivamente ya nadie los va a venir a buscar“, comentó la alcaldesa.





Sobre el resto de los adultos mayores rescatados, la edil comentó que “están en buenas condiciones, están siendo atendidos por el médico de nuestra salud primaria, por TENS y funcionarios municipales”.

Cuidadora estaba a cargo de 26 adultos mayores

El incendio se registró cerca de las 22:30 horas del viernes en una residencia en la que una trabajadora estaba a cargo de 26 adultos mayores.

Por motivos que se investigan, el fuego se propagó por toda la vivienda y dado que había algunas personas con problemas de movilidad no se logró la completa evacuación.

La mujer solicitó auxilio a voluntarios de Bomberos, pero pese al operativo de emergencia, 16 adultos mayores murieron y otros 10 resultaron heridos con lesiones de diversa consideración.

El origen del incendio está en investigación.