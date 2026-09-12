Investigan presuntas irregularidades tras fatal incendio en hogar de adultos mayores en Pitrufquén

Según el seremi de Salud de La Araucanía, el recinto mantiene una investigación sumaria. Además, familiares de los fallecidos realizaron sus propios reclamos durante este sábado.

La noche de este viernes se registró un fatal incendio que dejó a 16 personas fallecidas en la localidad de Comuy, en la comuna de Pitrufquéb, región de La Araucanía.

El siniestro ocurrió en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores “El Edén”, recinto que estaría siendo investigado por presuntas irregularidades.

Desde el Servicio Médico Legal (SML) de Temuco, el periodista Cristián Cares comentó que los familiares de los afectados acudieron para poder corroborar la identidad de sus seres queridos. De esta manera, el corresponsal de CHV Noticias compartió el reclamo de quienes llegaron al lugar.

De acuerdo a los familiares, no existió comunicación cuando se inició la emergencia. De esta forma, se habrían enterado por llamados telefónicos de vecinos o de familiares y no desde la dirección del recinto.

El s eremi de Salud de La Araucanía confirmó esta jornada que existe una investigación sumaria por falta de personal y eventuales agresiones contra los residentes.

Pdte. Kast por incendio en hogar de adultos mayores: “Colaboraremos con la justicia”

El presidente Kast se pronunció a través de X tras la noticia del fatal incendio en el hogar de adultos mayores: “La tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad”.

“He instruido que se adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país“, afirmó.

De igual modo, confirmó que “colaboraremos con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”.

“Necesitamos conocer la verdad” , concluyó.