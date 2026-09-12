“Las dos le pusieron el pecho a las balas y él no”: Fran García-Huidobro lanza dura crítica a Luis Jiménez

La animadora de Primer Plano manifestó su molestia en redes sociales tras conducir la entrevista en vivo alexfutbolista.

Posterior al último capítulo de Primer Plano este viernes, Fran García-Huidobro se refirió a la actitud de Luis Jiménez durante la entrevista.

La animadora manifestó su molestia en redes sociales, aunque ya se lo había expresado al exfutbolista en vivo al final del programa.

Fran García-Huidobro lanza dura crítica a Luis Jiménez

“Estoy cansada, fue agotador. Es un ladrillo. Yo pensaba lo mismo que pensaban ustedes, ‘no está diciendo nada’ “, comentó en Instagram.

En esa línea, Fran explicó que “eso hace que uno se empiece a desesperar, hay un trabajo en mantener la calma. Hasta que llega un punto en el que digo ‘no más, fue suficiente’“.





Insatisfecha por la conversación que sostuvo con Luis Jiménez, la comunicadora afirmó: “Nos cagó a todos, a ustedes igual que se prepararon un picoteo para verlo”.

“Perdió una tremenda oportunidad de manifestarse de verdad, no tenía una opinión ni un golpe de mesa frente a nada“, agregó.

Asimismo, Fran recalcó que “sostengo mi opinión, sigo pensando exactamente lo mismo de él que antes de la entrevista“.

“Porque venir a un programa de televisión a hacer eso no tiene ningún sentido, no lo hizo ni Gala ni María José, las dos le pusieron el pecho a las balas y él no” , criticó.

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